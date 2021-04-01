В Туле в ДТП с автобусом пострадали сотрудники психиатрической больницы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Туле утром в четверг в столкновении легковых машин и служебного автобус пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу в поселок Петровский, водитель и пассажир легкового автомобиля", - уточнили в пресс-службе.

ДТП произошло около 8:30 на улице Путейской. ПАЗ, в котором ехали 17 человек, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. По предварительной информации Минздрава, 62-летнему водителю автобуса внезапно стало плохо. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у него инсульт.

Пострадали, по данным Минздрава, 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы №11, водитель и пассажир легкового автомобиля - беременная женщина.

"14 пострадавших с различными травмами доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и горбольницу N11. Один пострадавший медработник от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк, ситуация находится на контроле у губернатора Алексея Дюмина.

Ранее сообщалось, что утром на Путейской улице автобус ПАЗ столкнулся с двумя легковыми машинами, SsangYong и Hyundai. Первоначально говорилось о восьми пострадавших. Информированный источник "Интерфакса", говорил, что за медпомощью обратились до 20 человек, у большинства из которых были легкие травмы.