Под Белгородом задержали двух братьев, на счету которых более 80 краж

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области задержали местных жителей, подозреваемых в совершении более 80 краж из учреждений социальной инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники – двое братьев – действовали на территории Белгородской области, а также в Курской и Воронежской областях. Объектами их интереса становились почтовые отделения, небольшие магазины, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания.

"По версии следствия, фигуранты проникали в помещения, взламывая окна. В одном случае, чтобы попасть в сельский дом культуры, они разобрали кирпичную кладку. Подельники покинули здание с электрогитарой и в костюме Деда Мороза. Братья похищали деньги, музыкальные инструменты, бытовую химию, оргтехнику, почтовые посылки, продукты. Среди украденного – коллекционная монета с изображением Сергия Радонежского, ювелирные изделия", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемых после совершения очередной кражи.

"В автомобиле, на котором они передвигались, оперативники обнаружили похищенное имущество. Часть вещей, добытых криминальным способом, изъяли в ходе обысков по месту жительства мужчин, в том числе на чердаке их дома", - уточнила Волк.

Следственное управление УМВД России по Белгородской области возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Один фигурант заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.