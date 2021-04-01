Операцию силовиков в детском спортклубе Южно-Сахалинска проверят СКР и прокуроры

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Следователи дадут оценку действиям силовиков во время проведенной вечером в среду спецоперации в Южно-Сахалинске в спортшколе по грэпплингу (вид спортивной борьбы), сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по Сахалинской области.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка правомерности действий сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Прокуратуры региона также проводит свою проверку по действиям силовиков и "возможному нарушению прав несовершеннолетних", сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе областного управления Росгвардии"Интерфаксу" сообщили, что в среду вечером сотрудники правоохранительных органов при участии спецподразделения Росгвардии задержали в спортшколе и доставили в отделение полиции "группу лиц для их проверки к причастности к противоправным деяниям". Там подчеркнули, что "принуждения в отношении несовершеннолетних лиц не было".

Ранее местные СМИ сообщили, что вечером в среду в детско-юношеском клубе по грэпплингу "Ахмат" в результате спецоперации были задержаны несколько человек. В зале на тренировке находились подростки и девятилетние дети, которых, по данным СМИ, якобы вместе со всеми положили лицом в пол.

В числе задержанных оказался тренер клуба Явер Меджидов. Он сообщил "Интерфаксу", что силовики "искали человека, который как-то причастен к пропаганде терроризма", пояснив, что они "действовали в рамках закона" и в момент спецоперации детей в спортклубе не было. Его и всех, кого с ним задержали, опросили в полиции и отпустили.