Почти 300 л дизтоплива вытекло из опрокинувшегося на Сахалине бензовоза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотни литров дизтоплива вытекли из бензовоза, опрокинувшегося в кювет утром в четверг в Углегорском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ориентировочный объем разлива топлива составляет 300 литров. Угрозы его попадания в водные объекты нет. Специалисты "Экоспаса" место разлива засыпали сорбентом. Ориентировочная площадь загрязнения составила до 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл другой бензовоз, в который откачали топливо из опрокинувшегося.

Бензовоз с 20 кубометрами дизтоплива, которые он вез для углеразреза в Углегорском районе, перевернулся на 61-м км автодороги Углегорск - аэропорт Шахтерск - Бошняково. Никто не пострадал, проезд по автодороге не был нарушен.