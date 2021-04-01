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Сибирский депутат получил условный срок по делу о хищении искусственных камней

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Новосибирской области депутат районного органа местного самоуправления получил четыре года условно по делу о хищении у таможенников путем обмана крупной партии чужих искусственных драгоценных камней, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Обский городской суд также оштрафовал его на 300 000 рублей.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В суде он полностью признал вину.

18 февраля 2018 года в аэропорту "Толмачево" сотрудники Новосибирской таможни и областного УФСБ изъяли во время таможенного контроля драгоценные камни, ювелирные изделия, а также необработанные искусственно выращенные кристаллы. Все это везли в Таиланд на международную выставку обвиняемый и представитель ООО "Тайрус", которое выращивает и продает искусственные драгоценные камни.

Кристаллы изъяли и приобщили к делу о недекларировании перевозимых товаров в отношении "Тайруса". Компания по этому делу была признана виновной. Изъятые кристаллы после суда должны были ей вернуть.

Однако в апреле 2019 года обвиняемый, на тот момент учредивший собственную ювелирную фирму ООО "Монте Кристал", по поддельным документам забрал 1052 кристалла "Тайруса" стоимостью более 1 млн рублей с таможенного поста.

Это не единственное дело, связанное с ООО "Тайрус".

Осужденного и его земляка обвиняют в краже у "Тайруса" искусственных драгоценных камней более чем на 575 млн рублей в 2019 году. По версии следствия, они в апреле 2019 года узнали, что из офиса компании в Академгородке должны вывезти крупную партию камней, и успели похитить необработанные пластины синтетических кристаллов изумруда колумбийского цвета (128 кг), изумруда бразильского цвета (34 кг), изумруда АВ (156 кг), синтетические кристаллы александрита в виде необработанных кусков (лодочек) общим весом 23 кг,

Также они похитили ограненные вставки из выращенных (синтетических) кристаллов изумруда, корунда, александрита общим весом 295,68 г и необработанные кристаллы этих же материалов общим весом 805,59 г, синтетического голубого берилла аквамаринового цвета общим весом 1 кг 401 г, упакованные в пластиковые контейнеры и бумажные коробки.

Новосибирская область Академгородок Обский суд СКР ФСБ Тайрус Таиланд Монте Кристал

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