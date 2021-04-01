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Экс-президент МАСТ-Банка осужден на 8,5 года за растрату 5,6 млрд руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы приговорил бывшего президента МАСТ-банка Юрия Пирогова к 8,5 года колонии по делу о растрате 5,6 млрд рублей.

"Пирогову назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Суд вынес приговор также двум другим фигурантам по этому делу: Елене Журавлевой назначено наказание в виде 6,5 года колонии, а Наталье Желобаевой – 5 лет и 10 месяцев лишения свободы, однако "Желобаева освобождена от наказания ввиду отбытия наказания".

По версии следствия, фигуранты с 2013 по 2015 год растратили денежные средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей путем выдачи подконтрольным им юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов и последующего перечисления похищенных денег на счета иных подконтрольных злоумышленникам организаций.

"Кроме того, президент кредитной организации в 2015 году обманул своего знакомого предпринимателя, уговорив его приобрести векселя банка на общую сумму 111,9 млн рублей, которые собственнику не передал, а предъявил к погашению в интересах подконтрольных ему юридических лиц", - отмечали ранее в Генеральной прокуратуре РФ.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что ранее бывший исполняющий обязанности председателя правления кредитной организации Александр Чеметов был приговорен к 4,5 года лишения свободы по делу о растрате.

Банк России отозвал лицензию кредитной организации 24 июня 2015 года, 19 августа того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом и утвердил Агентство по страхованию вкладов конкурсным управляющим.

Инициатором процесса банкротства был Центробанк, отозвавший лицензию у МАСТ-Банка за несоблюдение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, за нарушение нормативных актов Центробанка, а также за нарушение антиотмывочного законодательства. Кроме того, банк, по мнению регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику и в результате не смог своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

По оценке регулятора, отрицательная разница между активами и обязательствами МАСТ-Банка составила на 24 июня 2015 года 6,81 млрд рублей.

МАСТ-банк по итогам первого квартала 2015 года занимал 164-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". По данным Банка России, на 1 июня того же года по величине активов эта кредитная организация занимала 189-е место в банковской системе РФ.

Москва МАСТ-банк Юрий Пирогов

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