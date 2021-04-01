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На Кубани сотрудница полиции насмерть сбила ребенка

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Динском районе Кубани сотрудница полиции на машине насмерть сбила восьмилетнего мальчика, сообщила прокуратура региона.

Это произошло в четверг около 14:00. Женщина ехала на Renault по поселку Южный, мальчик стал перебегать улицу по пешеходному переходу и попал под ее машину.

Водитель вину признала. Она сообщила, что является полицейским группы (комендантской) по охране объектов ОВД по Динскому району. В момент ДТП она была не при исполнении.

Прокуратура Динского района взял на контроль проведение доследственной проверки.

МВД Южный Краснодарский край

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