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Жителю Северной Осетии дали 5 лет за гибель ребенка в ДТП в Ингушетии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Магасский районный суд в Ингушетии вынес обвинительный приговор 26-летнему жителю Северной Осетии, по вине которого в дорожной аварии погиб пятилетний ребенок и пострадали три человека, мужчина осужден на пять лет, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что мужчина ночью 16 февраля 2020 года в Назрани на автомобиле Mercedes-Benz Е 430, существенно превысив скорость, столкнулся с движущейся впереди в попутном направлении машиной Volkswagen Passat B-5", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, от сильного удара "Фольксваген" отбросило на полосу встречного движения, и иномарка врезалась в опору линии электропередачи.

В результате столкновения погиб пятилетний ребенок, 12-летняя девочка и двое взрослых пассажиров этой машины получили тяжелые травмы.

После ДТП лихач скрылся с места преступления. Его действия были квалифицированы по п. "б" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

С учетом наличия на иждивении трех малолетних детей виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам в колонии-поселении. Одновременно суд лишил его права управления транспортными средствами на три года.

Ингушетия Северная Осетия Назрань

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