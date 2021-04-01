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Суд отказал экс-главе Минприроды Заполярья в восстановлении в должности

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска отказал в удовлетворении иска бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анны Багровой к губернатору Андрею Чибису и министерству о восстановлении в должности, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Экс-министр также просила присвоить ей очередной классный чин гражданской службы, выплатить компенсацию морального вреда, средний заработок за время вынужденного прогула, материальную помощь, единовременную выплату и предоставить очередной ежегодный оплачиваемый отпуск.

"В ходе рассмотрения гражданского дела стороны пытались примириться, вместе с тем, заключение мирового соглашения не состоялось, стороны настаивали на своей позиции, будучи уверенными в своей правоте", - говорится в сообщении.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в законные сроки.

Багрова была уволена в феврале текущего года. Заняла этот пост в октябре 2019 года как финалист регионального конкурса "Лидеры Севера". До назначения была заместителем руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

В феврале Багрова обратилась в Октябрьский районный суд Мурманска с несколькими исками. В частности, чтобы восстановиться в должности и оспорить опубликованные в СМИ сведения.

Новым главой Минприроды Мурманской области в марте стал бывший проректор Московского государственного технологического университета "Станкин" Сергей Абаринов.

Мурманск Анна Багрова Андрей Чибис

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