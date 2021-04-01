Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:30Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 128 895 921+683 042

На рейсах "Аэрофлота" за I квартал перевезли 1,6 млн доз российской COVID-вакцины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - За первые три месяца 2021 года - с 1 января по 31 марта - на пассажирских рейсах группы "Аэрофлот" было перевезено 50 тонн или 1,6 млн доз российской вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В топ-10 направлений, куда доставлялась вакцина, вошли Хабаровск, Мурманск, Владивосток, Оренбург, Тюмень, Сургут, Барнаул, Магадан, Новокузнецк, Петропавловск- Камчатский.

В "Аэрофлоте" рассказали, что для сохранения температурного режима вакцина перевозится в специальных термобоксах.

18 января в РФ началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19, прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России. Также в РФ зарегистрированы вакцины центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона", которой также ведется вакцинация, и "КовиВак".

Аэрофлот

Новости

Апелляция признала законным приговор украинцу Марченко за шпионаж

Суд отказал экс-главе Минприроды Заполярья в восстановлении в должности

Ликсутов сообщил прокурору Москвы о 566 нарушениях участника ДТП на Новинском

Война санкций

В МИД РФ пообещали ответ на "крымские" санкции Канады

В МИД РФ пообещали ответ на "крымские" санкции Канады

Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова

Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова

У устроившего стрельбу под Мытищами нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

У устроившего стрельбу под Мытищами нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

Минздрав зарегистрировал лекарство на основе плазмы крови переболевших COVID

В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ

В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ

Байден занял 2-е место в новом рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');