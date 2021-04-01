На рейсах "Аэрофлота" за I квартал перевезли 1,6 млн доз российской COVID-вакцины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - За первые три месяца 2021 года - с 1 января по 31 марта - на пассажирских рейсах группы "Аэрофлот" было перевезено 50 тонн или 1,6 млн доз российской вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В топ-10 направлений, куда доставлялась вакцина, вошли Хабаровск, Мурманск, Владивосток, Оренбург, Тюмень, Сургут, Барнаул, Магадан, Новокузнецк, Петропавловск- Камчатский.

В "Аэрофлоте" рассказали, что для сохранения температурного режима вакцина перевозится в специальных термобоксах.