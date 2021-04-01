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Правительство РФ постфактум изменило сроки запуска крымских ТЭС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ изменило сроки ввода в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской ТЭС, строительство которых вело ООО "ВО "Технопромэкспорт" (входит в ГК "Ростех"), следует из опубликованного в четверг распоряжения.

Для первого энергоблока Симферопольской ТЭС даты перенесены с сентября 2017 г. на февраль 2019 г., второго – с марта 2018 г. на апрель 2019 г.; для первого энергоблока Севастопольской ТЭС – с сентября 2017 г. на сентябрь 2018 г., для второго – с марта 2018 г. на апрель 2019 г.

Крымские ТЭС больше года являются предметом спора между "Технопромэкспортом" и "Советом рынка". Запуск электростанций несколько раз откладывался. В итоге первые очереди были введены в конце января 2019 г., вторые – в середине марта 2019 г. "Технопромэкспорт" обращался в "Совет рынка" с просьбой простить ему штрафы за непоставку мощности, т.к. это произошло не по его вине. Общая сумма штрафов оценивалась в 0,9 млрд руб.

"В различных судебных инстанциях неоднократно был отмечен факт несвоевременного ввода объектов электросетевого комплекса ГУП "Крымэнерго", что непосредственно повлияло на просрочку ввода энергоблоков", - говорили в "Технопромэкспорте".

Но "Совет рынка" в своих материалах отмечал, что "Технопромэкпорту" в нескольких судебных инстанциях (последняя - Арбитражный суд Центрального округа) было отказано в удовлетворении иска к ГУП "Крымэнерго". Соответственно, из решений суда не следует подтверждение факта неисполнения или ненадлежащего исполнения сетевой организацией обязанностей по заключенному с "Технопромэкспортом" договору ввода ЛЭП, необходимых для работы двух ТЭС в Крыму.

"Распоряжение правительства РФ подтверждает, что генерирующие объекты были введены в срок. Вопрос о применении или неприменении штрафных санкций находится в ведении набсовета "Совета рынка", - прокомментировали в "Технопромэкспорте" опубликованный 1 апреля документ.

В "Совете рынка" напомнили, что по первому энергоблоку Севастопольской ТЭС решение о штрафах уже было принято в 2020 г. Рассмотрение вопросов о штрафах по другим объектам будет приниматься с учетом выхода распоряжения.

"О результатах рассмотрения сейчас говорить преждевременно", - сказал "Интерфаксу" представитель "Совета рынка".

Крым Технопромэкспорт Симферопольская ТЭС Севастопольская ТЭС

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