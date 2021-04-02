КС РФ счел, что госорганы должны мотивировать отказы в возбуждении административных дел

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ подтвердил право граждан на получение компетентных ответов от государственных органов, сообщает пресс-служба суда.

Постановление КС основано на ранее вынесенных правовых позициях. Суд проверял на конституционность часть 5 статьи 28.1 КоАП РФ и часть 3 статьи 201 АПК РФ. Дело рассматривалось по обращению Ольги Яковенко.

Яковенко - владелица придорожного кафе на федеральной трассе "Дон" - обратилась в Росреестр с просьбой возбудить дело об административном правонарушении в отношении собственника аналогичного предприятия общепита, расположенного по соседству. Заявительница полагала, что, взяв в субаренду отвод полосы с проездом, конкурент захватил территорию и препятствует ее деятельности.

В ответ Яковенко получила от Росреестра письмо, в котором сообщалось об отсутствии оснований для проверки. В судах женщина пыталась признать незаконным бездействие Росреестра, так как ожидала либо возбуждения дела, либо определения об отказе в этом. Не найдя поддержки, она обратилась в КС РФ, говорится в сообщении.

КС РФ отметил, что решение о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в таковом не принимается по одному только факту поступления обращения, необходима проверка изложенных в жалобе обстоятельств. Однако "если уполномоченное должностное лицо устанавливает, что материала для инициирования дела недостаточно, выносится мотивированное определение об отказе".

Если же уполномоченное лицо не вынесло такого определения, то АПК РФ не исключает права это обжаловать, в том числе оспорить несоответствие формы отказа и признать его незаконным. Иное означало бы игнорирование гарантий защиты прав граждан, заключил КС.

КС признал оспариваемые нормы конституционными и постановил пересмотреть дело Яковенко.