Замглавы ульяновского филиала "Ростелеком" заподозрили в мошенничестве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя гендиректора ульяновского филиала ПАО "Ростелеком", который подозревается в многомиллионном мошенничестве при поставке техники в региональный Минздрав.

"По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год подозреваемый, действуя в составе преступной группы и используя служебное положение, при исполнении госконтрактов между филиалом ПАО "Ростелеком" и министерством здравоохранения Ульяновской области на поставку компьютерной и оргтехники похитил более 50 млн рублей", - сообщается на сайте областного управления СКР. Следствие отмечает, что госконтракты на поставку техники были заключены в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В пресс-релизе не приводятся данные о фигуранте уголовного дела, однако информированный источник уточнил "Интерфаксу", что подозреваемый - Руслан Низамиев.