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В РФ отменили требование о нотариальном согласии при заселении детей в отели

В РФ отменили требование о нотариальном согласии при заселении детей в отели
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницы исключат из Правил предоставления гостиничных услуг. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ближайшее время документ будет опубликован на сайте правительства РФ.

Предыдущая редакция постановления кабмина содержала пункт, который регламентировал размещение в гостиницах детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это стало возможным только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу. Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет.

Эта норма вызвала возмущение у представителей турбизнеса, которые назвали требование нотариальных доверенностей "избыточным" и "серьезно вредящим организованному туризму".

Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.

"Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками. Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат", - говорится в пояснительной записке.

Михаил Мишустин

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