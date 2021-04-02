В Челябинской области завели дело из-за переселения бабушки и внука в дом на болоте

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников, переселивших 92-летнюю бабушку и ее внука-инвалида в постоянно подтапливаемый дом, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

"Должностные лица администрации Кунашакского района не приняли меры для переселения 92-летней местной жительницы - ветерана труда и ее внука - инвалида 1 группы из непригодного для проживания дома в деревне Аминева", - отмечает пресс-служба.

По данному факту была проведена доследственная проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям чиновников местной администрации, также будет решен вопрос о предоставлении жилья и оказания необходимой медицинской помощи, уточняет пресс-служба.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Ранее о проблеме семьи Хисаметдиновых односельчане рассказали в открытой группе во "ВКонтакте" "Текслер, помоги" (Алексей Текслер, губернатор Челябинской области - ИФ).

Автор поста пояснил, что бабушка в 2013 году по программе переселения из ветхоаварийного жилья получила дом в болотистом месте. Все эти годы дом и двор постоянно подтапливает, из-за чего он гниет, а внутри образовались сырость и плесень. В итоге внук-инвалид, по словам автора, заболел туберкулезом и сейчас лежит в диспансере.

Односельчане утверждают, что местные власти знали о проблеме, выезжали на место, но никаких мер к ее решению не принимали.