Под Петербургом нашли горы мусора с трехэтажный дом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мусорные завалы высотой с трехэтажный дом обнаружили под Петербургом специалисты Росприроднадзора, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Свалка расположена в районе Волхонского шоссе, 33, в Ломоносовском районе Ленинградской области – к югу от Петербурга. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку после обращений жителей.

"В ходе осмотра государственные инспекторы обнаружили на участке площадью более 10 га строительные и твердые коммунальные отходы, оргтехнику, электрические провода, арматуру и т.д. Высота вала достигает 10 метров, что сравнимо с трехэтажным домом", - говорится сообщении пресс-службы.

Участок принадлежит ООО "Аква-Марин", которое собиралось проводить здесь рекультивацию нарушенных земель, однако, по имеющимся у управления сведениям, у компании нет положительного заключения государственной экологической экспертизы. Специалисты увидели на месте сломанные березы и разбросанные вокруг мешки со строительными отходами. Мусор свален не только на участке "Аква-Марина", но и на соседних землях.

Ведомство ведет административное расследование в отношении компании по факту размещения отходов под видом рекультивации нарушенных земель. В этих действиях управление видит угрозу загрязнения почв, подземных вод и реки Большая Койровка.

Пробы отходов отправили в лабораторию, где определят класс опасности, наличие тяжелых металлов, например, кадмия или ртути, в реке также возьмут пробы воды.