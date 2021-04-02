Завхоз Ивановского политеха задержан из-за гибели девушки под рухнувшей стеной в вузе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Директор административно-хозяйственной службы Ивановского государственного политехнического университета задержан по уголовному делу о халатности после обрушения стены корпуса, из-за которого погибла девушка, сообщает СУ СКР по региону.

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Вечером 31 марта обрушилась кирпичная стена неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса Ивановского политеха (ИПГУ). Камни упали на шедшую в это время по тротуару 20-летнюю девушку, она погибла. На следующий день произошло повторное обрушение здания, в этот раз никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека.

Корпус бывшей строительной академии, у которой обрушилась стена, находится на балансе ИПГУ. С ноября 2019 года здание не эксплуатируется. Как сообщают в вузе, техобслуживанием крыши здания, в том числе очисткой кровли от снега и наледи, занималась специализированная организация.