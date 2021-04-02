ЦБ предложил защищать клиентов экосистем от "эмоциональных" покупок

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России изучает возможности введения механизмов элементов защиты потребителей в экосистемах от непродуманных и эмоциональных покупок под влиянием агрессивной рекламы, сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, комментируя доклад ЦБ о подходах к регулированию экосистем.

"Эмоциональными" решения потребителя о покупке могут считаться в том случае, если площадка "использует агрессивную рекламу, провоцируя потребителей на приобретение товаров и услуг", о чем клиент позже сожалеет.

"Клиентский путь очень короткий, между импульсом к приобретению и возможностью сделать это проходят доли секунды, иногда здравый смысл уступает эмоциям", - уточнил Швецов. По его словам, это приводит к ситуациям, когда потребление происходит "не в рамках потребностей" приобретателя.

"Подходы, которые мы используем на финрынке (тестирование покупателей перед приобретением сложных структурных продуктов и полисов страхования жизни со сложным инвестиционным компонентом - прим. ИФ), частично могут быть задействованы и в других областях", - сказал он.

ЦБ сейчас разрабатывает нормативный акт о порядке тестирования покупателей в момент приобретения сложных финансовых продуктов на предмет выявления специальных финансовых знаний у потребителя, это будет некий аналог системы разграничения "квалов" и "неквалов", применяемой на рынке ценных бумаг.

Кроме того, ЦБ при определении принципов будущего регулирования экосистем анализирует возможности защиты и для поставщиков услуг.

"Если экосистема одновременно поставщик отдельных товаров и услуг, возникает конфликт интересов. Политика управления таким конфликтом интересов важна для обеспечения справедливой конкуренции. Поставщики должны быть уверены в отсутствии преференций домашним производителям. Иначе не будет шансов работать через такую экосистему справедливо". Кроме того, "доминирующая в сегменте экосистема может лишать маржинальности производителя", забирая всю добавленную стоимость. Таким образом, возникает "узкое горлышко в цепочке создания стоимости. Этого нельзя допускать", считает Швецов.

Пот его мнению, "если экосистема хорошо относится к поставщикам, она будет снабжать их аналитической информацией о клиентских предпочтениях. На основании такой информации поставщик сможет корректировать функционал товаров и услуг. Обобщенная информация позволит улучшать потребительские свойства, обеспечит инновационное развитие и конкуренцию между поставщиками". Важно выработать понимание, "какие практики будут расцениваться как допустимые, а какие как дискриминационные", сказал Швецов.

При этом вопрос определения доминирования в финансовой сфере для поставщиков также необходимо будет проанализировать отдельно. "Для финсектора отдельным образом потребуется переосмыслить те определения и те сущности, которыми оперирует антимонопольное законодательство. Если у вас доля в сегменте 40%, 30% или 20%, но при этом вы выбрали лучших игроков, де факто вы - доминирующая система. Всем остальным достается выбор c худшими кредитными рисками или возможностями ведения бизнеса", - привел пример Швецов. Он добавил, что "ни одна экосистема не обходится без финансовых сервисов".

В целом ЦБ выступает за создание регуляторных условий для формирования рынка, на котором присутствует несколько конкурирующих национальных экосистем разного размера с умеренной ролью разных игроков, сказал первый зампред ЦБ.