Коммерческие маршрутки исчезнут в Петербурге летом 2022 года

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга планирует с 15 июля 2022 года убрать с дорог города "классические" коммерческие маршрутки, сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту.

С 15 июля 2022 года петербуржцев будут обслуживать 459 автобусных маршрутов: 110 "социальных" маршрутов продолжит обслуживать ГУП "Пассажиравтотранс", еще 349 "социальных" маршрутов будут выставлены на конкурс, из них 254 ныне действующих маршрута и 95 новых.

Подлежат закрытию 238 автобусных маршрутов, из них 222 "коммерческих". Все маршруты электротранспорта (47 троллейбусных и 43 трамвайных) продолжат работу.

В 2022 году на маршруты выйдут современные низкопольные автобусы. Льготный проезд будет доступен во всем общественном транспорте.

"Все популярные у петербуржцев маршруты останутся и будут усилены. Мы уберём излишнее дублирование, сохраним все транспортные связи и даже добавим новые. Новый низкопольный подвижной состав позволит удобно садиться в транспорт людям с ограниченными возможностями здоровья. На дорогах станет безопаснее. Больше никаких "маршрутчиков-лихачей", которые в погоне за рублем нарушают ПДД и рискуют жизнями пассажиров", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Ранее планировалось, что изменения в системе транспортного обслуживания будут реализованы с 1 ноября 2021 года.

В феврале 2020 года правительство Петербурга утвердило постановление об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в муниципальном транспорте. Документ утвержден на срок до 2025 года.

Суть транспортной реформы заключается в том, что с частными компаниями, которые сейчас оперируют среди прочего маршрутками с буквами "К", будут заключаться госконтракты, перевозки будут субсидироваться бюджетом, а транспорт частников будет четко встроен в маршрутную сеть. При этом маршрутки в классическом понимании должны исчезнуть с городских дорог.

Баланс объемов городских перевозок между государственными и частными структурами - 38% на 62% соответственно - в рамках реформы менять не планируется.