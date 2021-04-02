В Башкирии на трубопроводе "Башнефти" произошла утечка нефтесодержащей жидкости

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Башкирии произошла утечка нефтесодержащей жидкости, которая разлилась на площади около 350 кв. м у села Павловка в Бижбулякском районе. Загрязнение локализовано, сообщили в региональном управлении МЧС.

Об аварии ведомству сообщил дежурный "Башнефти". Оказалось, что там "произошел стандартный отказ трубопровода диаметром 133 мм".

Никто не пострадал. Сотрудники "Башнефти" устранили неисправность, локализовали нефтесодержащую жидкость и очищают участок. Грунт вывозят в нефтесборный пункт "Чегодаево", где его утилизируют. Установлено, что жидкость содержит 4% нефти и 96% воды, в водоемы она не попала. Ближайшая река Ик находится в 2,5 км от места аварии.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Башнефти", 1 апреля оперативно ликвидирован отказ трубопровода на Шкаповском месторождении (Бижбулякский район Башкирии). Вышедший незначительный объем нефтесодержащей жидкости локализован. В компании также заверили, что угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в водоемы нет.