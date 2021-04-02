Минсельхоз объединил несколько департаментов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в рамках реформы упразднил самостоятельный департамент развития экспорта АПК и объединил его с департаментом международного сотрудничества.

Как следует из информации на сайте ведомства, теперь действует департамент международного сотрудничества и развития экспорта АПК.

Кроме того, департамент рыбохозяйственного комплекса объединен с департаментом образования и научно-технологической политики.

Помимо этого департамент земельной политики и госсобственности объединили с департаментом мелиорации.

Таким образом, в министерстве осталось 15 департаментов. Ведомство выполнило поручение правительства, в соответствии с которым число департаментов должно быть сокращено с 18 до 15.