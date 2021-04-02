На космическую конференцию GLEX-2021 в Петербурге пригласили Илона Маска

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Основатель компании SpaceX Илон Маск приглашен на Международную конференцию по исследованию космоса GLEX-2021, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил исполнительный директор Международной федерации астронавтики (IAF) Кристиан Файхтингер.

"Приглашение господину Маску было отправлено, будем смотреть, примет ли он его. Мы будем рады его видеть в числе наших участников", - сказал Файхтингер на пресс-конференции в пятницу.

Международная конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021 пройдет с 14 по 18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.