Нижегородский зоопарк перешел на аварийный режим из-за отключения электричества

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии произошло в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в пятницу, для электроснабжения вольеров задействованы резервные источники питания.

"Нижегородский зоопарк "Лимпопо" был вынужден перейти на аварийный режим работы в связи с внештатным отключением электроэнергии. (...) Как пояснил наш поставщик электроэнергии, питание прекратилось из-за внештатной ситуации, возникшей на одной из подстанций. Последствия аварии устраняются, но точные сроки возобновления подачи электроэнергии пока неизвестны", - говорится в сообщении зоопарка в соцсети.

В "Лимпопо" отметили, что зоопарк закрыт для посещения, но на жизнедеятельности и комфорте животных отключение электричества никак не отразилось.

"Для электроснабжения вольеров были задействованы резервные источники питания зоопарка... По-прежнему осуществляются все сопроводительные технические процессы: вентиляция, отопление, а также фильтрация и обеззараживание и воды (в вольерах у белого медведя и морских котиков)", - говорится в сообщении.

Между тем, отмечают в "Лимпопо", "технических мощностей генераторов недостаточно для обеспечения жизнедеятельности зоопарка в полном объеме", поэтому зоопарк сейчас закрыт для посетителей.