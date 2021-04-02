Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

Нижегородский зоопарк перешел на аварийный режим из-за отключения электричества

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии произошло в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в пятницу, для электроснабжения вольеров задействованы резервные источники питания.

"Нижегородский зоопарк "Лимпопо" был вынужден перейти на аварийный режим работы в связи с внештатным отключением электроэнергии. (...) Как пояснил наш поставщик электроэнергии, питание прекратилось из-за внештатной ситуации, возникшей на одной из подстанций. Последствия аварии устраняются, но точные сроки возобновления подачи электроэнергии пока неизвестны", - говорится в сообщении зоопарка в соцсети.

В "Лимпопо" отметили, что зоопарк закрыт для посещения, но на жизнедеятельности и комфорте животных отключение электричества никак не отразилось.

"Для электроснабжения вольеров были задействованы резервные источники питания зоопарка... По-прежнему осуществляются все сопроводительные технические процессы: вентиляция, отопление, а также фильтрация и обеззараживание и воды (в вольерах у белого медведя и морских котиков)", - говорится в сообщении.

Между тем, отмечают в "Лимпопо", "технических мощностей генераторов недостаточно для обеспечения жизнедеятельности зоопарка в полном объеме", поэтому зоопарк сейчас закрыт для посетителей.

Нижний Новгород

Новости

Москалькова направила ФСИН обращения адвокатов Навального о медпомощи

Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены

Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены

В Башкирии на трубопроводе "Башнефти" произошла утечка нефтесодержащей жидкости

Rutube сообщил о своем перезапуске

Пандемия коронавируса

Доля COVID-19 в структуре ОРВИ с декабря сократилась в три раза

Доля COVID-19 в структуре ОРВИ с декабря сократилась в три раза

Сторонник украинских националистов готовил акции устрашения в Барнауле

Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Третий штраф подряд довел сумму претензий к Twitter до 8,9 млн рублей

Пандемия коронавируса

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Twitter получил в России второй подряд штраф на 3,3 млн руб.

Twitter получил в России второй подряд штраф на 3,3 млн руб.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');