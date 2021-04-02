Пассажир отсудил у ФПК в Петербурге 100 тыс. руб. за падение с полки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга взыскал с АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) компенсацию морального вреда в пользу мужчины, упавшего в поезде. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Требования истца – Алексея Петушкова – о компенсации в 100 тыс. рублей были полностью удовлетворены, говорится в сообщении.

В обоснование иска мужчина указывал, что в июле 2015 года упал с верхней полки в поезде из Петербурга в Мурманск. В результате он получил травмы и перенес операцию на плече.

Между тем в протоколе о несчастном случае с пассажиром указывалось, что Петушков в момент инцидента был пьян. В связи с этим обстоятельством представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

В рамках проверки обстоятельств падения Петушков сообщил, что выпил пива, однако это "не может свидетельствовать о нахождении в состоянии алкогольного опьянения". Доказательств тому, что причиной его падения стало непосредственно употребление пива, материалы проверки не содержат.

Суд пришел к выводу, что получение травмы Петушковым связано с особенностями эксплуатации железнодорожного вагона.