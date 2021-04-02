Калуга решила обзавестись фирменным тортом на космическую тематику

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Конкурс на создание рецепта фирменного торта "Калуга" проведут в одноименном областном центре, сообщила пресс-служба городской управы.

"Одним из основных условий конкурса является оформление кондитерского изделия в космической тематике, что как нельзя лучше подчеркнет историческую особенность нашей Калуги", - отмечается в сообщении.

Планируется, что профессиональные кондитеры предложат различные варианты тортов, а жюри и жители города выберут наилучший.

Заявки на конкурс будут принимать с 5 по 22 апреля.

В Калуге с 1892 года жил и работал русский ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и дирижабля, основоположник современной космонавтики Константин Циолковский (1857 – 1935). В Калуге находится первый в мире музей космической тематики – Государственный музей истории космонавтики.