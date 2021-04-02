Минтранс решил изменить правила расчета стоимости аренды аэродромов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, который влечет изменения действующих правил расчета стоимости аренды аэродромов для операторов терминалов.

Проект опубликован на портале regulation.gov.ru. Он предполагает изменения правил, утвержденных правительством в 2017 году. По этой методике стоимость аренды аэродромов (находятся в федеральной собственности) зависит от среднегодового объема пассажиропотока аэропорта. Исключение сделано лишь для аэропортов с совсем низкой интенсивностью обслуживания: для них плата фиксированная – 1,5 млн руб. в год.

Теперь Минтранс предлагает усложнить формулу расчета: ввести индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за период с 2017 года; включить в среднегодовой пассажиропоток за предыдущие три года пассажиров прямого транзита. Кроме того, для малых аэропортов предлагается отменить минимальную фиксированную арендную плату.

Помимо этого, предлагается ввести в правила условие, "учитывающее в случае заключения концессионного соглашения в отношении аэродрома особенности расчета арендной платы в отношении объектов, не переданных в концессию".

Публичное обсуждение проекта продлится до 22 апреля.

До 2017 года для расчета арендной платы использовалась оценка рыночной стоимости аэродромов, которая определялась независимым оценщиком. Но участники рынка указывали, что в таком методе отсутствует объективность: к примеру, если "Шереметьево" платило 200 млн руб. в год, то сопоставимый по пассажиропотоку "Домодедово" – около 400 млн руб.