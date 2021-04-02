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Кабмин потратит почти 20 млрд руб. на социально-экономическое развитие Арктики

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Цели программы - ускорение экономического развития территорий, входящих в состав Арктической зоны РФ, увеличение вклада территорий, входящих в состав Арктической зоны РФ, в экономический рост страны, обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.

Срок реализации программы - 2021-2024 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 19 млрд 558 млн 534,7 тыс. рублей, в том числе: на 2021 год - 3 млрд 427 млн 636,9 тыс. рублей; на 2022 год - 6 млрд 061 млн 431,2 тыс. рублей; на 2023 год - 5 млрд 169 млн 466,6 тыс. рублей; на 2024 год - 4 млрд 900 млн рублей.

Россия Арктика Михаил Мишустин

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