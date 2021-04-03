В Махачкале изъяли незаконную табачную продукцию на 500 млн руб.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Дагестане после изъятия незаконной партии табачной продукции, сообщает в субботу пресс-служба республиканского УФСБ.

Как рассказали в пресс-службе, на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями, была обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция предназначавшаяся к сбыту. По данным ведомства, ее рыночная стоимость составила порядка 500 млн рублей.

Отмечается, что предприниматели также являются жителями Махачкалы.

Уголовное дело возбуждено по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).