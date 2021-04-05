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"Почта России" открыла 56 drop-off офисов для онлайн-торговли

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Почта России" открывает drop-off офисы, которые позволяют интернет-магазинам и частным продавцам доставлять заказы адресатам, минуя склады маркетплейсов, сообщили "Ведомости".

Представитель компании рассказал газете, что в настоящее время работает 56 drop-off пунктов в городах с населением от 500 тыс. человек. Они открываются на базе логистических центров "Почты России".

В будущем инфраструктуру для направления drop-off планируется расширять.

В "Почте России" прогнозируют, что новая услуга позволит повысить скорость доставки примерно вдвое.

Инвестиции в проект "Почта России" не раскрывает. Но по оценкам источника "Ведомостей", создание drop-off офиса на базе логистического центра может стоить 1,5-2 млн рублей.

Почта России

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