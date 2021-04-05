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Ребенок пострадал при падении пласта снега с крыши дома на Ямале

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о том, что на мальчика обрушился снег с крыши дома в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пласт снега рухнул на 8-летнего мальчика днем 4 апреля.

В следственном управлении СКР по ЯНАО "Интерфаксу" уточнили, что мальчику сделана компьютерная томография, внутренних и внешних повреждений не выявлено

В свою очередь, прокуратура ЯНАО поручила прокурору Губкинского проверить, как управляющая компания убирает снег с крыш многоквартирных домов, и принять меры к устранению нарушений.

В ходе проверки будет решаться вопрос о направлении в суд искового заявления о компенсации причиненного ребенку морального и физического вреда, говорится в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры.

ЯНАО

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