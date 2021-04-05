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Житель Кузбасса задержан после нападения на девушку в ТРЦ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Полиция задержала молодого человека из города Ленинск-Кузнецкий, который угрожал убить осколком бутылки свою бывшую девушку в торговом центре в Кемерова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек силой удерживает девушку. По словам авторов видео, он приставил к ее горлу осколок бутылки и угрожал убить.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в ТРЦ в Рудничном районе города утром 5 апреля, нападавший был задержан.

22-летний житель города Ленинск-Кузнецкий пришел к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина разбил бутылку и, угрожая осколком, заставлял кемеровчанку выйти с ним на улицу. Очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, которые нажали тревожную кнопку.

Решается вопрос о возбуждении дела в отношении нападавшего по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", максимальный срок по данной статье - два года колонии.

Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область Кемерово

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