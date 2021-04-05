Летевший из Казани в Стамбул самолет вынужденно сядет в Шереметьево

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший рейсом из Казани в Стамбул, направлен на посадку в аэропорт Москвы. об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта "Казань" Адель Гатауллин в понедельник.

"5 апреля рейс, вылетевший в 11:10 по маршруту Казань-Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево)", - сказал Гатауллин.

По данным онлайн-табло аэропорта, в это время вылетел рейс авиакомпании NordWind.

По данным СМИ, после вылета у воздушного судна не убралось шасси. Лайнер авиакомпании NordWind совершил над Казанью не менее десяти кругов, чтобы выработать топливо и после этого совершить аварийную посадку. Но спустя некоторое время командир экипажа решил лететь на техническую посадку в Шереметьево.