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В Тюмени сел самолет из ОАЭ с одним отказавшим двигателем

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту Тюмени в штатном режиме приземлился самолет, у которого во время полета из Шарджи (ОАЭ) отказал один из двигателей, сообщает Уральское СУ на транспорте СКР.

"По предварительным данным, 5 апреля в 17:01 в аэропорту "Рощино" произвело посадку воздушное судно "Aэробус А-320", выполняющее рейс по маршруту "Шарджа (ОАЭ)-Тюмень". В ходе полета произошел отказ левого двигателя", - говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находилось лишь два члена экипажа. "Посадка прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали", - отметили в ведомстве.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет принадлежит авиакомпании "Ямал".

"Это не пассажирский рейс, посадка произведена благополучно", - подчеркнули в авиакомпании.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в свою очередь уточнила, что самолет возвращался в Тюмень после техобслуживания.

Борт не поврежден, уточнили в ведомстве.

Тюменская транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Тюмень ОАЭ

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