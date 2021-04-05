Обвиняемого в экстремизме калужанина отправят на принудительное лечение

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Калужский районный суд признал 18-летнего жителя города виновным призывах к экстремизму и незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, юноша создал и администрировал группу в соцсети, где разместил изображение с призывом к насилию против людей определенной национальности. Во время расследования обнаружилось, что молодой человек интересовался идеологией массовых убийств, в том числе совершенных в зарубежных школах.

Кроме того, этот калужанин приобрел и хранил для личного потребления смесь, содержащую героин.

Психиатрическая экспертиза установила, что юноша не осознает свои действия. Ему назначили принудительное лечение в стационаре специализированного типа, говорится в пресс-релизе.