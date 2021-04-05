Продукты для традиционных супов подорожали в Москве за год на 5-8%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Продукты для приготовления горохового супа, рассольника и щей обойдутся москвичам в сумму от 260 руб. до 380 руб., эта стоимость выросла с прошлого года, сообщает комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного правительства.

"В прошлом феврале, до начала пандемии коронавируса, приготовить любой из перечисленных супов в Москве было дешевле: в комплексе ингредиенты для щей подорожали на 8%, для горохового супа – на 7%, для рассольника – на 5%", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.

Значительнее всего подорожал картофель – на 38%, наименее – белокочанная капуста (на 3%).

По данным комплекса, в настоящее время стоимость продуктов для приготовления 3 литров горохового супа в Москве в среднем составляет 263,9 руб., рассольника – 378,9 руб., щей – 349,9 руб.

Добавление столовой ложки сметаны в каждую тарелку супа повысит ее стоимость на 7,2 руб., отмечают в сообщении.

Исследование стоимости продуктов для приготовления трех традиционных супов провел аналитический центр Москвы.