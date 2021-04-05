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Киностудия им. Горького выставила на торги здания "Леннаучфильма"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - АО "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького" выставило на торги объекты недвижимого имущества в Петербурге по начальной цене 475,45 млн рублей, сообщает пресс-служба "Российского аукционного дома" (организатор торгов).

На продажу выставлен имущественный комплекс "Леннаучфильма" в Невском районе - четыре нежилых здания общей площадью 17,4 тыс. кв. м. с двумя смежными земельными участками, общей площадью 1,9 га.

Это уже не первая попытка продать данные объекты. В 2019 году они уже выставлялись на продажу, но покупателей не заинтересовали. Тогда начальная цена объектов была в два раза выше - 956,6 млн рублей.

На сегодняшний день 6,1 тыс. кв. м от общей площади всех помещений комплекса сдается в аренду.

Согласно правилам землепользования и застройки, территория относится к зоне общественно-деловой застройки и жилых домов и может использоваться как для размещения коммерческих объектов, так и для жилищного строительства.

Газета "Коммерсант" в 2019 году сообщала, что киностудия им. Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью около 4 млрд рублей, а вырученные средства пойдут на реконструкцию киностудии.

"Леннаучфильм" - студия полного цикла в составе трех съемочных павильонов, цеха съёмочной, свето- и звукотехники, мультипликации, обработки цветной и черно-белой пленки, комбинированных съемок.

Киностудия имени Горького Петербург Леннаучфильм Российский аукционный дом

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