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Житель Коми получил 11 лет колонии за гибель трех девушек в ДТП

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Котласский городской суд Архангельской области вынес приговор жителю Ухты (Коми) Никите Князькину по делу о ДТП с тремя жертвами, сообщает пресс-служба прокуратуры Поморья в понедельник.

Подсудимый признан виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Установлено, что 15 ноября 2019 года Князькин, будучи пьяным, ехал на автомобиле Audi Q3 по трассе "Котлас-Коряжма" со стороны моста через реку Северная Двина к Восточному шоссе. Скорость движения составляла 170 км/ч. Князькин выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки. Водитель и пассажиры Volkswagen Polo скончались на месте, а пассажир Audi получил тяжелые травмы.

Свою вину Князькин не признал, отметили в региональной прокуратуре.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 6 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Архангельская область Коми

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