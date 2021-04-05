В Псковской области нашли свалку надгробий с воинского захоронения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Свалку надгробий с воинского захоронения обнаружили в поселке Ваулино Псковского района Псковской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Козловский.

Надгробные плиты лежат в конце самодельной дороги в Ваулиных Горах.

"Мы каждый день говорим нашим юным согражданам о ценности наших традиций, о том, как важно чтить память предков. И что они видят?! Как некие "неизвестные сотрудники" подрядчика варварски "реконструируют" воинские захоронения с чудовищным бездушием и без малейшего уважения", - сказал Козловский и добавил, что направил запрос прокурору Псковской области.

По предварительной информации, надгробия привезли с воинского мемориала в деревне Ершово, который реставрировали осенью 2020 года.

ОМВД России по Псковскому району проводит проверку.