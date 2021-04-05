Полсотни жильцов аварийного дома эвакуированы в Барнауле

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Барнаула проверяет информацию об угрозе обрушения в двухэтажном многоквартирном доме, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении отмечается, что в экстренные службы поступил сигнал о возможном обрушении в многоквартирном доме . Все 55 жильцов были эвакуированы, пострадавших нет. Восемь человек временно эвакуированы в пункт временного размещения, остальные находятся у родственников.

В настоящее время дом отключен от газоснабжения и электроснабжения, совместно с проектной организацией городской комитет ЖКХ обследует конструкции.

По данным городской администрации, в доме три подъезда, 24 квартиры. В первом квартале 2019 года он был признан аварийным.

Главное управление МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает о том, что в доме возникла угроза обрушения фасадной балки. Из аварийного здания самостоятельно вышли 11 человек (в том числе четыре ребенка), с помощью спасателей при помощи подъемника из дома были успешно эвакуированы 12 человек (в том числе два ребенка).