Двое мужчин на снегоходах пропали на Камчатке

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Камчатские спасатели и полицейские ищут двоих мужчин, которые выехали из местного поселка на снегоходах и пропали, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

За помощью в МЧС обратилась супруга одного из пропавших.

По сообщению спасателей, мужчины 3 апреля выехали на снегоходах отправились из поселка Термального Елизовского района в сторону Верхне-Опалинских термальных источников. Вернуться мужчины должны были 4 апреля, но дома они не появились. Мобильная связь у них недоступна.

Во вторник в район предполагаемого нахождения снегоходчиков выдвинулась поисковая группа Камчатского спасательного центра МЧС на двух снегоходах с нартами. С собой для поисков они взяли беспилотник. В поисково-спасательных работах участвуют и полицейские.

Если во вторник найти мужчин не удастся, в среду их буду искать с воздуха на вертолете Ми-8 МЧС.