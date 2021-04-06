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Строительный подрядчик "ПЕТОН" купил Новошахтинский НПЗ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Крупный строительный подрядчик "ПЕТОН" стал владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов (Ростовская область). Ранее подрядчик заключил крупные контракты на модернизацию этого предприятия.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Петон Инвест Технолоджи" стало владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго" (Ростов-на-Дону), основным активом которого является НЗНП. Соответствующее изменение было внесено в ЕГРЮЛ 5 апреля.

"Юг Энерго" ранее было аффилировано с аграрной группой "Юг Руси" Сергея Кислова, однако в 2018 году оказалось под контролем двух кипрских офшоров: Ventolor Investments Ltd (60%) и Teteos Global Ltd (33%), доли которых теперь и перешли "ПЕТОНу".

Еще 7% "Юг Энерго" осталось у самого НЗНП.

Новошахтинский завод нефтепродуктов проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тысяч тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти. Также НЗНП приступил к строительству комплекса по производству бензинов и вложит в него порядка 38 млрд рублей до конца 2023 года. Подрядчиком строительства III и IV очереди с комплексом по производству бензинов выступает "НИПИ НГ "ПЕТОН".

Кроме того, на балансе "Юг Энерго" находятся ООО "НЗНП Инжиниринг" (Москва), ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом НЗНП" и транспортная ООО "ЮГТРАНС-НЗНП" в Ростовской области.

"Юг Энерго" планировало создать на базе Новошахтинского завода комплекс нефтеперерабатывающих производств с объемом инвестиций 177 млрд рублей. В состав проектируемых объектов должны войти установка гидроочистки керосина и дизельного топлива, установки гидрокрекинга, замедленного коксования, производства серы и водорода, а также объекты общезаводского хозяйства.

Между НЗНП и Министерством энергетики России подписано соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, которое предусматривает развитие вторичной переработки нефти и производство продукции, соответствующей стандартам Евро-5.

Крупный российский инжиниринговый холдинг "ПЕТОН" был создан в 1990 году. Название компании отсылает к изобретенному в Башкирии устройству - "ПЕрекрестноТОчной регулярной Насадке" для разделения нефтяных смесей в ректификационной колонне.

В 2014 году выручка ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН" перевалила за миллиард рублей. В 2015 году компания получила от "Газпрома" уже не инжиниринговый, а крупный строительный контракт - на сооружение "под ключ" установки подготовки газа деэтанизации, а также реконструкцию дожимной компрессорной станции Уренгойского ЗПКТ для обеспечения сырьем НГХК - на общую сумму 28 млрд рублей. Затем последовали контракты на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона на 50 млрд рублей и завод СПГ на КС "Портовая" за 127 млрд рублей.

В 2018 году выручка "ПЕТОНа" достигла рекордных 81,18 млрд рублей при чистой прибыли 1,14 млрд рублей. В 2019-м, правда, показатели резко ухудшились: выручка снизилась более чем в три раза, до 25,17 млрд рублей, чистая прибыль - до 130,23 млн рублей.

НЗНП в феврале подпал под украинские санкции. Компания заявляла, что меры к предприятию применены "на основании распространяемых в СМИ заявлений якобы в связи с поставками нефтепродуктов на неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях". НЗНП считает санкции необоснованными и обжалует их, говорилось в сообщении.

ПЕТОН Новошахтинский НПЗ Юг Энерго Сергей Кислов Украина Донбсс

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