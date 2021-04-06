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Экс-глава института материаловедения в Петербурге осужден условно за растрату

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионной растрате денег оптического института имени Вавилова в 2015 году. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемому – Сергею Щукину – назначено наказание в виде пяти лет условного заключения. Также с него взыскан материальный ущерб в 12 млн 95 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Фигуранту вменялось преступление по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Щукин занимал должность генерального директора АО "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. Вавилова" (с января 2018 года –АО "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. Вавилова").

Суд установил, что Щукин в 2015 году путем растраты похитил около 12,1 млн рублей учреждения при строительстве здания на его территории.

Подсудимый вину не признал. По его словам, он тратил средства на нужды института, уточняют в пресс-службе.

Петербург Сергей Щукин

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