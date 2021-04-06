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Фигуранты дела об убийстве конкурентов в ритуальном бизнесе получили большие сроки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Ульяновской области суд назначил 18 и 17 лет лишения свободы двум фигурантам дела об убийстве двух конкурентов в сфере ритуального бизнеса, сообщили в СК и прокуратуре. Дело рассматривали присяжные.

Следствие и суд установили, что зимой 2016 года у 36-летнего индивидуального предпринимателя из поселка Карсун Дмитрия Постникова произошел конфликт с братьями Алексеем и Денисом Петровыми из Ульяновска, которые делали надгробные памятники. По версии следствия, Постников хотел монополизировать на территории района рынок ритуальных услуг и решил расправиться с конкурентами.

Он нашел сообщников, ночью 9 января 2016 года они приехали в Карсун и там Постников расстрелял Петровых на производственной базе, считает следствие. Затем сообщники добили братьев ножами, а трупы сбросили в прорубь и утопили в реке Сура.

Постникова и его предполагаемого сообщника задержали зимой 2020 года. В причастности к убийству следствие также подозревает неустановленных лиц.

Подсудимых признали виновными в убийстве двух лиц, совершенного группой по предварительному сговору, из корыстных побуждений. Суд также взыскал с них 13,5 млн рублей в пользу семей погибших.

В СК напомнили, что Постникова уже задерживали по подозрению в причастности к этому убийству, но тогда против него не нашлось доказательств. Следователь-криминалист назначил ольфакторную судебную экспертизу (следов запахов), и в автомобиле убитых и на одежде были обнаружены следы его запаха. Вместе с другими доказательствами заключение ольфакторной судебной экспертизы послужило основанием для предъявления ему и его соучастнику обвинения.

Ульяновская область СКР прокуратура Карсун Дмитрий Постников

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