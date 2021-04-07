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Инспектор Росрыболовства стал фигурантом дела о должностных преступлениях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного инспектора Росрыболовства, подозреваемого в должностных преступлениях, сообщает в среду Следственное управление СКР по краю.

"Дело возбуждено по ч.1 ст. 285, ч.2 ст.292 УК РФ (злоупотребление полномочиями и служебный подлог)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление госинспектор совершил в августе 2019 года в Тигильском районе на севере Камчатки. В устье реки Тигиль он проверил, законно ли там рыбачит бригада общины коренных малочисленных народов Севера. Никаких нарушений инспектор не обнаружил. Тем не менее, он составил административный протокол на одного из членов общины, хотя та находилась за пределами Тигильского района. Сфальсифицированный протокол инспектор передал руководству отдела Росрыболовства для привлечения женщины к ответственности.

По мнению следователей, госинспектор поступил так, потому что хотел искусственно повысить показатели своей работы и получить за рвение премию.

Камчатка

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