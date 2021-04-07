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Девочка и ее брат-инвалид погибли при пожаре в Иркутской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Двухквартирный деревянный дом сгорел в поселке Окунайский Казачинско-Ленского района Иркутской области, в результате погибли два ребенка, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Пожар произошел во вторник, в 21:05 по местному времени.

"На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение строительных конструкций. Возле дома находились хозяева одной из квартир, которые рассказали, что в доме находятся их дети: девочка трех лет и мальчик семи лет с ограниченными физическими возможностями. В ходе тушения пожара были обнаружены погибшие дети ", - говорится в сообщении.

В настоящее время причину пожара устанавливают эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС. Уже известно, что родителей погибших детей на момент начала пожара в доме не было: отец уехал на работу, мать ушла в гости - полыхающую крышу женщина увидела, когда вышла от подруги.

"Электроприборы в доме оставались включенными, при этом о плохом состоянии электропроводки хозяева знали", - отмечается в сообщении.

Иркутская область

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