Минюст призвал оградить банк экстремистских материалов от "любопытных" силовиков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Информационный банк данных экстремистских материалов, который предлагает создать правительство, следует сделать системой ограниченного доступа не только для граждан, но и для сотрудников правоохранительных органов, заявил замглавы Минюста Андрей Логинов.

"Безусловно, существует опасность - как любой это понимает, - когда в одном месте мы концентрируем все экстремистские материалы. Естественно, здесь становятся вопросы его киберзащиты (...), и, во-вторых, нельзя допускать неограниченный доступ к этим материалам лиц, которые, собственно говоря, вправе пользоваться какими-то материалами для своей служебной деятельности, а иногда просто могут удовлетворять свое любопытство", - сказал Логинов на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду.

"Наши коллеги могут до того дочитаться, что последствия будут иногда приобретать необратимый характер, что совершенно непозволительно для сотрудников правоохранительных органов", - добавил Логинов.

Поэтому, подчеркнул замминистра юстиции, допуск к обсуждаемой базе данных должен осуществляться очень взвешенно. По его словам, один из возможных вариантов работы с базой, - чтобы по запросу правоохранительных органов Минюст оперативно выдавал конкретный текст или материал - "понимая аутентичность и правильность запроса". Второй вариант - наличие перечня уполномоченных лиц в силовых ведомствах, которые будут обрабатывать запросы своих коллег.

Комитет на заседании обсудил и рекомендовал Думе к принятию в первом чтении внесенный правительством законопроект (1129469-7), согласно которому предлагается создать государственную информационную систему - банк данных экстремистских материалов для обеспечения работы следователей и оперативников, которые противодействуют экстремизму в России.

Ведение новой информационной системы возлагается на министерство юстиции РФ, оно же должно будет определить порядок использования банка данных.

Сейчас в России действует федеральный список экстремистских материалов - в него включены только "наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов".