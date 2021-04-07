Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:31Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 418 956+605 318

Минюст призвал оградить банк экстремистских материалов от "любопытных" силовиков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Информационный банк данных экстремистских материалов, который предлагает создать правительство, следует сделать системой ограниченного доступа не только для граждан, но и для сотрудников правоохранительных органов, заявил замглавы Минюста Андрей Логинов.

"Безусловно, существует опасность - как любой это понимает, - когда в одном месте мы концентрируем все экстремистские материалы. Естественно, здесь становятся вопросы его киберзащиты (...), и, во-вторых, нельзя допускать неограниченный доступ к этим материалам лиц, которые, собственно говоря, вправе пользоваться какими-то материалами для своей служебной деятельности, а иногда просто могут удовлетворять свое любопытство", - сказал Логинов на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду.

"Наши коллеги могут до того дочитаться, что последствия будут иногда приобретать необратимый характер, что совершенно непозволительно для сотрудников правоохранительных органов", - добавил Логинов.

Поэтому, подчеркнул замминистра юстиции, допуск к обсуждаемой базе данных должен осуществляться очень взвешенно. По его словам, один из возможных вариантов работы с базой, - чтобы по запросу правоохранительных органов Минюст оперативно выдавал конкретный текст или материал - "понимая аутентичность и правильность запроса". Второй вариант - наличие перечня уполномоченных лиц в силовых ведомствах, которые будут обрабатывать запросы своих коллег.

Комитет на заседании обсудил и рекомендовал Думе к принятию в первом чтении внесенный правительством законопроект (1129469-7), согласно которому предлагается создать государственную информационную систему - банк данных экстремистских материалов для обеспечения работы следователей и оперативников, которые противодействуют экстремизму в России.

Ведение новой информационной системы возлагается на министерство юстиции РФ, оно же должно будет определить порядок использования банка данных.

Сейчас в России действует федеральный список экстремистских материалов - в него включены только "наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов".

Минюст РФ

Новости

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

В РФ завели два дела после подрыва на мине подростков в Донбассе

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат попросил проверить работу спасателей и диспетчеров при пожаре на SSJ100

Адвокат попросил проверить работу спасателей и диспетчеров при пожаре на SSJ100

Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19

За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19

В РФ могут ввести отдельный режим регулирования работы соцсетей с персональными данными

Пандемия коронавируса

Вакцина центра "Вектор" дает защиту для пожилых в 94% случаев

Вакцина центра "Вектор" дает защиту для пожилых в 94% случаев

Суд обязал предоставить квартиру семье во Владивостоке, ждавшей жилья 50 лет

Суд обязал предоставить квартиру семье во Владивостоке, ждавшей жилья 50 лет

Что случилось этой ночью: среда, 7 апреля

Землетрясение произошло на севере Байкала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');