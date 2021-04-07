РЖД на фоне спроса вернет в летний график 80 сезонных курортных поездов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) отмечает растущий спрос на летние поездки в поездах дальнего следования, возвращает в график более 80 сезонных поездов в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья из различных регионов России, сообщила компания.

"Всего в летний период в график вернутся порядка 80 сезонных летних поездов. Это маршруты, которые регулярно назначались в предыдущие годы, а также новые поезда, которые появятся в графике по просьбам самих пассажиров", - говорится в сообщении.

В летний период перевозки вновь будут организованы по маршрутам из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар, Череповца, Архангельска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт и в обратном направлении.

Новые поезда планируется запустить по маршрутам Нижний Новгород - Кисловодск, Владикавказ - Туапсе, Санкт-Петербург - Анапа (двухэтажный поезд) и других.

Так, к 1 мая по сети железных дорог будет курсировать 318 пар поездов, а к 1 августа их количество планируется увеличить до 380 пар.

РЖД также продолжает работу по расширению географии экскурсионных поездок и ретротуров на поездах и созданию круизных железнодорожных туров в формате "поезд-отель".