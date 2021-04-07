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Директор дома ветеранов арестован в Петербурге по делу о взятке

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Приморский суд Петербурга заключил под стражу директора городского Дома ветеранов войны и труда №1 Максима Щербакова, следует из карточки дела.

Там также сообщается, что решение было вынесено 18 марта, оно обжаловано.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга "Интерфаксу" уточнили, что Щербакову вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Более подробной информацией по делу агентство не располагает. Следственные органы об инциденте не сообщали.

Согласно открытым источникам, Щербаков является депутатом муниципального совета города Павловска от партии "Единая Россия" и директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания "Дом ветеранов войны и труда №1". В комитете по социальной политике "Интерфаксу" сообщили, что директор этого учреждения сейчас временно отстранен от должности.

Дом ветеранов войны и труда №1 расположен в Павловске. Учреждение предназначено для постоянного и временного (до шести месяцев) проживания и обслуживания пожилых горожан и инвалидов, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны и труда.

Петербург

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