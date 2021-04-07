Под Челябинском возбудили дело об убийстве из-за найденного в пакете тела младенца

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка, тело которого было найдено на окраине поселка в Челябинской области, сообщает в среду пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, завернутое в пакет тело девочки в понедельник нашли рядом с заброшенным домом жители поселка Мирный Красноармейского района. Устанавливается круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению - убийству ребенка, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что, по результатам судмедэкспертизы, девочка родилась живой, но ее бросили на улице и она умерла от переохлаждения.