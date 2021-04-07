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Дума обязала иностранные компании отчитываться о бенефициарах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1075007-7, который обязывает иностранные компании, работающие в России и состоящие на учете в ФНС, а также иностранные структуры без образования юрлица ежегодно отчитываться о своих учредителях, бенефициарах, управляющих.

Эта информация должна поступать российским налоговикам не позднее 28 марта каждого года.

Иностранные компании и физлица также будут обязаны раскрывать так называемое косвенное участие - если их доля участия в иностранной компании больше 5%. Эти данные придется передавать по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному. Это требование не распространяется на иностранные организации, которые стоят на учете в налоговом органе только на основании оказания ими услуг в электронной форме при их продаже на территории России.

Еще одна поправка, которую законопроект вносит в Налоговый кодекс, гласит, что непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком - иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица) налоговому органу сообщения о бенефициарах карается штрафом в размере 50 000 рублей.

Все эти поправки в Налоговый кодекс в Думу внесли несколько депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Сейчас информацию о бенефициарах налоговикам должны передавать только иностранные компании, у которых в собственности есть недвижимость, облагаемая налогом на имущество. За неисполнение этого требования полагается штраф в размере 100% от суммы налога на имущество организаций, исчисленного в отношении объекта недвижимого имущества, принадлежащего этой иностранной организации. Эта санкция из закона убирается и заменяется штрафом в размере 50 000 рублей.

Госдума ФНС

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